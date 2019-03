Lorenzo, la caduta costa cara: c'è la frattura

L’esordio da dimenticare di Jorge Lorenzo con la Honda si conclude con la peggiore, ma non la più inattesa, delle notizie.

Il pilota maiorchino, che ha chiuso il Gp del Qatar al 13° posto, si è infatti sottoposto ad ulteriori controlli medici dopo la caduta subita a Losail: “Ho dolori in tre o quattro parti del corpo” aveva detto Lorenzo al termine della gara e gli esami hanno dato l’esito di una frattura alla prima costola sul lato destro.

A comunicarlo è stata la Honda attraverso un tweet, dopo che lo stesso Lorenzo si era affidato a Instagram per annunciare la diagnosi e annunciare i tempi di recupero: "Tac fatta. Frattura della prima costola sul lato destro, 3 settimane/1 mese per recuperare. Combatteremo in Argentina" le parole di Lorenzo. Il Gp Argentina è in programma nel weekend del 29-31 marzo.



SPORTAL.IT | 12-03-2019 19:35