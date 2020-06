Motogp, Lorenzo non esclude sorprese per il 2020: il pronostico

Jorge Lorenzo, in un’intervista a ‘motogp.com’, vede ancora in Marc Marquez, suo ex compagno di squadra alla Honda, l’avversario da battere in vista del Mondiale che nei prossimi mesi dovrebbe finalmente ripartire. Ma non esclude possibili sorprese: “Marquez è il favorito ma non è imbattibile“.

Il Cabroncito, a detta del maiorchino, può essere sconfitto. “E’ chiaro che è il favorito perché è il campione in carica e ha vinto sei degli ultimi sette titoli – la riflessione di Lorenzo, oggi collaudatore Yamaha -. Ma non è imbattibile”.

“E’ vero, quello che ha fatto finora è incredibile – ha aggiunto Lorenzo -, nessuno aveva vinto il titolo al debutto in MotoGp, è un talento naturale e la sua ambizione è difficile da eguagliare, è uno che non ha paura di cadere“.

“Ma – ricorda ancora Jorge – come qualsiasi altro atleta del mondo, ha i suoi punti deboli. E non vale solo per lui ma anche per la sua moto. Credo inoltre che ci siano altri piloti di grande talento in MotoGp, che è la classe regina del motociclismo mondiale, dove corrono i migliori fra i migliori”.

Lorenzo è stato l’unico, nel 2015, a vincere il titolo interrompendo il dominio di Marquez “ma Dovizioso ci è andato vicino nel 2017 quando nessuno se lo aspettava e Quartararo, alla sua prima stagione, ha lottato con lui in diverse gare. Questo vuol dire che se Marc e la Honda hanno qualche problema, gli altri piloti e costruttori possono batterli“.

Il maiorchino ha poi parlato della sua situazione, non escludendo a priori un rientro in pista: “Nessuno ha preso il telefono e mi ha chiamato per tornare. Non so cosa potrebbe succedere se mi chiamassero. Se non dovesse accadere sarei ugualmente felice, ma nel caso ascolterei cosa avranno da dirmi”.

“Se dovesse passarmi per la mente di tornare, lo farei per provare a vincere, con un’opportunità molto chiara per conquistare il titolo. Per il momento sto molto bene ma non penso potrà accadere, va bene così” ha chiuso Lorenzo.

SPORTAL.IT | 04-06-2020 19:00