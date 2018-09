Lorenzo: "Marquez non è un nemico"

Jorge Lorenzo era molto arrabbiato dopo la caduta di Aragon: "Spero solo che Marc adesso venga ad accertarsi delle mie condizioni e a chiedere scusa. Non deve farlo più, senno sarò costretto a cambiare anch'io il modo di guidare" il bellicoso messaggio mandato a Marquez.

A qualche giorno di distanza, e dopo la telefonata chiarificatrice tra i connazionali, il quadro è completamente diverso. E il ducatista tiene molto a precisarlo. “Che si abbia un modo diverso di intendere la competizione e il rischio e che io esponga in forma chiara e diretta il mio pensiero non ci trasforma in nemici. E non si apre nessuna guerra. Siamo semplicemente rivali in pista” la precisazione di Jorge.

Come è noto Lorenzo e Marquez a partire dal prossimo anno saranno compagni di squadra in Honda.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 10:35