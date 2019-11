Lorenzo, Marquez: "Non pensavo che si ritirasse"

Il centauro della Honda Marc Marquez ha parlato così dopo il ritiro di Jorge Lorenzo: "E' stata una sorpresa per tutti, non mi aspettavo il suo ritiro. Ma quando non hai quella motivazione di prendere il rischio penso che sia giusto smettere. E' stato un pilota incredibile, con anche molta personalità".

"Ho capito solo oggi che si sarebbe ritirato, si vedeva che faticava ma non pensavo che si ritirasse. Jorge è convinto della sua decisione, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione con una grande personalità", sono le parole riportate da Sky.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 16:15