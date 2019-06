Lorenzo Minotti consiglia il Parma

Intervistato a margine della presentazione del palinsesto estivo di ‘Sky Sport’, Lorenzo Minotti, oggi apprezzato talent dell’emittente, ha risposto ad alcune domande sulla stagione del Parma, società della quale è stato bandiera e capitano e poi dirigente tra il e il novembre 2017, partecipando ai primi passi della ricostruzione dopo il fallimento: “Il salto dalla B alla A poteva essere un salto nel buio, statisticamente due su tre retrocedono, ma il Parma è stato bravo a partire bene dandosi una connotazione tattica ben precisa e definita” ha detto Minotti.

L'opinionista esalta poi il lavoro del ds Faggiano: “Hanno lavorato bene sul mercato individuando giocatori come Bruno Alves, Gervinho e Inglese che sono stati decisivi, ma adesso inizierà un nuovo capitolo, ci sarà da costruire qualcosa basandosi su giovani da inserire, crescere e valorizzare".

Minotti dà poi la propria interpretazione del brusco calo subito nel girone di ritorno per poi concentrarsi sul mercato che verrà: "All’andata era stato snobbato da tutte le altre, poi hanno preso le misure e hanno capito come affrontarlo, per questo la squadra è calata, complice anche la vittoria di Udine alla prima di ritorno che sembrava aver chiuso la pratica salvezza e complice qualche infortunio. Per questo penso ci sarà da rinnovare qualcosa anche a livello tattico. Quali reparti andranno rinforzati di più? A centrocampo Kucka è stato un ottimo innesto, davanti bisognerà individuare un sostituto di Inglese che si integri con Gervinho. Serve un attaccante esterno di buon valore e in difesa dovranno sostituire Bastoni e Dimarco".



SPORTAL.IT | 05-06-2019 13:51