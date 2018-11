Lorenzo: "Non potevo rischiare"

Jorge Lorenzo commenta così il suo dodicesimo posto a Valencia, alla sua ultima gara in Ducati. "Così è difficile, non avevo fiducia. Io non dovevo cadere dopo quello che mi è successo, e se non sei disposto a cadere qui non puoi andare veloce. Bisogna capire la situazione attuale, ho fatto tanto per stare qua e per provarci. Con l'acqua le probabilità di cadere aumentano, e con queste lesioni non potevo rischiare nulla. C'era la volontà di fare bene ma non potevo rischiare".

"Il test di martedì con la Honda? Nei prossimi giorni migliorerò, non sarò al 100% ma potrò capire bene la mia prossima moto".

"Il mio primo pensiero va comunque alla Ducati. Voglio ringraziare il team per la fiducia che hanno avuto a prendermi. Ora comincerò questa nuova avventura".

SPORTAL.IT | 18-11-2018 16:35