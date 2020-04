Lorenzo: "Ora mi godo la vita"

L'ex centauro Jorge Lorenzo in una diretta social con i tifosi ha raccontato il suo stato d'animo dopo lo stop alle corse: "Sto meglio, sono più rilassato e meno stressato. Lo sport fatto ai massimi livelli ti toglie molte energie, lo devi fare perché è il tuo lavoro ma vivere con più tranquillità è più sano".

''Andavo tutti i giorni al ristorante a pranzo o cena. Mi chiedevano cosa volevo: risotto, pizze, hamburger con patate. Tutto tranne che dietetico. Quasi ogni giorno ho mangiato così, per due o tre mesi. Alla fine pesavo 68 chili, quando il mio peso ideale è 63 o 64. Se vinci campionati mondiali sei soddisfatto, ma per la salute non è il massimo. Ho trascorso 16-18 ore per vedere come avrei potuto essere un pilota migliore. Ora passo un'ora e mezza a fare sport e il resto a fare altre cose. Mi godo la vita, non ho potuto farlo prima".

SPORTAL.IT | 20-04-2020 13:11