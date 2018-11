Lorenzo, prime parole da pilota Honda

"Sono molto contento", queste sono state le prime parole da neo pilota Honda di Jorge Lorenzo, rilasciate ai microfoni di Motorsport. Un breve commento "fuorilegge", visto l'accordo di non fare dichiarazioni per questi test, ma tutto sommato innocente. Nonostante i tempi non eccezionali, il maiorchino è apparso quindi soddisfatto dopo i primi giri con il nuovo team.

Per ora anche la Honda non si sbilancia troppo, a cominciare da Alberto Puig: "Abbiamo provato un mix di diversi componenti per capire quali sono i migliori in vista di un montaggio finale per la moto del 2019. Marquez in questi giorni ha usato una moto con dei pezzi che erano del 2018, altri invece erano totalmente nuovi. Al momento la moto non è configurata al 100%. Ci sono dei pezzi che non sono nuovi, altri che useremo nel prossimo Mondiale. Lorenzo? Sinceramente non so ancora nulla su di lui".

SPORTAL.IT | 22-11-2018 09:05