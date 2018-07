Jorge Lorenzo ha concluso al primo posto il venerdì di prove al Sachsenring ma, pur ottimista, non vuole montarsi la testa.

"Abbiamo fatto grandi passi in avanti e sono molto contento di questa giornata – ha osservato il maiorchino -. Essere primi e mostrare competitività è importante, ma il favorito per domenica resta Marquez. Sembra ancora avere qualcosa in più. Continueremo a lavorare, con l'obiettivo di centrare la prima fila".

SPORTAL.IT | 13-07-2018 20:25