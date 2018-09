Lorenzo, Rossi-Marquez? sbagliano

(ANSA) – ROMA, 7 SET – Dopo la mancata stretta di mano a Misano e la tensione tra Valentino Rossi e Marc Marquez in conferenza stampa, Jorge Lorenzo dice la sua sulla polemica che ha infiammato le prime ore del GP di San Marino. Il pilota del Ducati Team dimostra maturità ed equidistanza, lui che in passato è stato protagonista di scontri e attriti, anche con Rossi e commenta lo scontro nato dalla mancata stretta di mano tra i due rivali davanti alla stampa. “La mia opinione è che sbagliano tutti e due – afferma lo spagnolo della Ducati – Valentino ha sbagliato a non dargli la mano per un eccesso di orgoglio, e sbaglia a non dire ai suoi tifosi di non fischiare un altro pilota che non ha fatto nulla per meritarlo”. Per il numero 99 Ducati, ora terzo in campionato e subito competitivo nella FP1 a Misano “Marc sbaglia nell’interessarsi troppo a ciò che dice o fa Valentino, dovrebbe pensare alle sue cose”.

VIRGILIO SPORT | 07-09-2018 15:29