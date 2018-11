Lorenzo sbotta: "Non è colpa mia"

Jorge Lorenzo non sa ancora se correrà domenica a Sepang. Dopo le libere del venerdì, il ducatista è particolarmente scocciato per la situazione che si è venuta a creare (per una ragione o per l'altra ormai non va a punti dall'Austria, pieno agosto).

"Se sono qui in questa situazione non è colpa mia, ho avuto un problema tecnico in Thailandia che mi ha fatto cadere. La Ducati spero che mi capisca e creda alle mie sensazioni e alle mie parole. Il rapporto è sempre stato buono, mi hanno trattato bene facendo grandi risultati. E’ un peccato chiudere così, ma a Valencia penso che posso fare bene".

Sulle possibilità di correre: "Sto prendendo ritmo per Valencia e domani, dopo la notte, deciderò se continuare o lasciare la moto a Pirro. Sarebbe stato meglio non forzare, ho lavorato molto in clinica e adesso vedremo come mi sentirò. Domani deciderò dopo le FP3, aspetterò qualche ora per capire". Se non riuscirà a scendere in pista, correrà al suo posto Michele Pirro.

