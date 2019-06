Lorenzo stende Valentino Rossi e Dovizioso, vince Marquez

Marc Marquez vince in Catalogna uno dei Gran Premi più facili della sua carriera: il centauro della Honda approfitta della carambola innescata al secondo giro da un errore di Jorge Lorenzo, che scivola e mette fuori combattimento in un colpo solo Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Viñales. Eliminata la concorrenza, il campione del mondo vola verso la vittoria e allunga in classifica generale: è un colpo cruciale per il titolo. Secondo Quartararo, terzo Petrucci.

Un errore scellerato di Lorenzo al secondo giro condiziona pesantemente la gara: il centauro della Honda nel tentativo di superare Dovizioso secondo scivola e colpisce il ducatista, innescando una carambola che porta alla caduta anche delle due Yamaha di Maverick Viñales e Valentino Rossi.

Nella disastrosa caduta si salvano tra i big Danilo Petrucci, Alex Rins e soprattutto Marc Marquez, che approfitta dell’involontario regalo del compagno di squadra per prendere tranquillamente margine in testa al Gran Premio.

Giro dopo giro Marquez vola verso il traguardo, mentre dietro si scatena lo scontro per il secondo posto tra il terzetto Petrucci-Rins-Quartararo.

Ad avere la meglio è il francese della Yamaha, che al 17esimo giro sorpassa Petrucci e prende margine sul ducatista, blindando la sua seconda posizione. Niente da fare per Rins, che va lungo e finisce quarto.

Ordine di arrivo (primi dieci)

Marquez

Quartararo

Petrucci

Rins

Miller

Mir

P.Espargaro

Nakano

Rabat

Zarco

SPORTAL.IT | 16-06-2019 14:50