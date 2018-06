Jorge Lorenzo commenta felice la seconda vittoria di fila in Catalogna: "Una seconda vittoria consecutiva è qualcosa di fantastico, è straordinario come le cose siano cambiate in così poco tempo. Non sono partito bene, ma passo dopo passo sono riuscito ad andare in fuga e aprire un piccolo gap".

"E' fantastico ottenere due vittorie di fila con la Ducati", conclude Lorenzo nell'immediata intervista del dopo gara.

SPORTAL.IT | 17-06-2018 15:05