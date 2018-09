Lorenzo, super pole a Misano. Rossi dietro, paura per Marquez

Jorge Lorenzo ha conquistato la pole position del Gran Premio di San Marino. Il centauro della Ducati ha fatto registrare il record del tracciato di Misano, piazzando uno stratosferico 1.31.629. Il numero 99 ha preceduto un altro ducatista, Jack Miller, e il pilota della Yamaha Maverick Vinales.

Quarto posto per Dovizioso, quinto il campione del mondo Marquez, caduto rovinosamente nel corso delle prove ufficiali, fortunatamente senza conseguenze. Valentino Rossi scatterà invece dalla settima posizione.

In un'intervista a Sky, Rossi è intanto tornato sulla mancata stretta di mano a Marc Marquez durante la conferenza stampa della MotoGp a Misano.

"L'unica cosa che conta è il nostro rapporto professionale. Dobbiamo avere una certa tranquillità per fare le nostre cose sereni. Un'altra cosa è il nostro rapporto personale, ma non è importante per nessun'altro", queste le parole del Dottore a Guido Meda.

Sulla situazione tecnica in Yamaha: "I risultati sono importanti. Io mi diverto molto, mi dà gusto correre, ma mi piacerebbe arrivare più avanti. Siamo in una situazione tecnicamente un po' difficile ma siamo in Yamaha, non dobbiamo mollare niente".

Griglia di partenza (primi dieci)

Lorenzo

Miller

Vinales

Dovizioso

Marquez

Crutchlow

Rossi

Petrucci

Zarco

Rins

SPORTAL.IT | 08-09-2018 15:05