Lorenzo teme l'intervento chirurgico

Non è detto che Jorge Lorenzo prenda parte al Gran premio del Giappone delle MotoGp.

Lo spagnolo della Ducati è sembrato anzi piuttosto pessimista nel corso della conferenza stampa che ha aperto il fine settimana di gare in terra nipponica. “La frattura è più grave di quanto si pensasse e non ci sono stati miglioramenti: lo hanno evidenziato gli accertamenti ai quali mi sono sottoposto – ha raccontato -. C’è il rischio che la situazione possa peggiorare e che quindi si renda necessario un intervento chirurgico. Non è di certo il dolore il problema”.

Venerdì, nel corso delle prime prove libere, se ne saprà di più.



SPORTAL.IT | 18-10-2018 14:35