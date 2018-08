Lorenzo trionfa, Dovizioso terzo. Rossi limita i danni

Jorge Lorenzo ha vinto il Gran Premio d'Austria a Spielberg. Al Red Bull Ring il numero 99 doma dopo un duello spettacolare Marc Marquez e conquista la terza vittoria stagionale. Terzo posto per Dovizioso, sesto Valentino Rossi.

Marquez, sempre più lanciato verso il titolo, va al comando al secondo giro e scappa via, collezionando giri veloci in serie. Il centauro campione del mondo è anche favorito dal duello per il secondo posto tra le Ducati: Dovizioso è più veloce ma non riesce a trovare lo spazio giusto per superare Lorenzo. Nelle retrovie Rossi, partito dal quattordicesimo posto, all'undicesimo giro è ottavo.

A metà gara i due bolidi di Borgo Panigale si riavvicinano a Marquez, che viene riagganciato ad undici giri dal termine: la bagarre a tre infiamma la corsa.

Dovizioso a causa di un lungo perde terreno e resta attardato, mentre davanti Lorenzo e Marquez danno vita a un duello mozzafiato, con una serie di sorpassi e controsorpassi che vedono prevalere 'Martillo'.

Mentre Dovizioso si arrende definitivamente a causa di un decadimento della gomma, e si accontenta del terzo posto, Marquez torna all'assalto di Lorenzo nel finale: i due si sorpassano e risorpassano più volte, è il maiorchino ad avere la meglio all'ultimo giro.

Sul traguardo dietro ai primi tre passano, Crutchlow, Petrucci e Rossi.

I primi dieci

Lorenzo

Marquez

Dovizioso

Crutchlow

Petrucci

Rossi

Pedrosa

Rins

Zarco

Bautista

SPORTAL.IT | 12-08-2018 14:50