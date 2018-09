Lorenzo: "Valentino Rossi come un bambino piccolo"

Jorge Lorenzo dopo la conferenza stampa di Misano ai microfoni di Motorsport ha commentato così la questione Rossi-Marquez.

"Penso che abbiano torto sia uno che l'altro. Rossi perché non ha voluto stringere a Marquez e si è comportato come un bambino piccolo. E soprattutto perché avrebbe l'opportunità di dire ai suoi tifosi che non dovrebbero fischiare sul podio un pilota che non ha fatto nulla per meritarselo".

"E d'altra parte penso che a Marquez interessi troppo quello che dice o fa Valentino. Dovrebbe pensare alle sue cose e andare avanti. Se non lo saluta più? Dovrebbe andare oltre, punto. Ma questa è solo la mia opinione, e tutti fanno e dicono quello che vogliono".

SPORTAL.IT | 07-09-2018 08:50