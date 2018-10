L'orgoglio di Longo: "Giusto continuare"

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo in un'intervista alla Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione dei ciociari: "La squadra non solo col Genoa ma pure con Bologna, Juve, Lazio e nei primi 45’ con la Samp ha dimostrato di poter fare buone cose: ora ci vuole la continuità".

L'allenatore rischia l'esonero in caso di un altro passo falso con il Torino: "Sono concentrato sempre e solo sulla gara successiva, che reputo ogni volta una grande opportunità per fare un passo inavanti verso i nostri obiettivi. E' giusto continuare con me, perché penso di avere grandissime motivazioni nel cercare di raggiungere la salvezza".

Stirpe gli ha rimproverato di essere troppo integralista: "E' un grande presidente e di queste cose ne parlo sempre con lui personalmente. Quando hai un punto in 7 gare meriti non ce ne sono e le colpe me le prendo tutte io, non mi tiro certo indietro".

SPORTAL.IT | 04-10-2018 12:35