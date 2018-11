L'orgoglio di Lorenzo: 'Veloce con qualsiasi moto'

Jorge Lorenzo è ai titoli di coda con la Ducati.

“A Valencia gareggerò, credo di stare abbastanza bene. A Sepang non ero in condizioni di poter lottare per qualcosa di importante, ero troppo lento. Poi però mi sono sentito meglio. Anche la pioggia potrebbe aiutarmi a non stressare la parte del corpo infortunata” racconta il maiorchino in conferenza stampa.

“Questa gara chiuderà un capitolo importante della mia carriera – aggiunge -. La prima persona alla quale devo dimostrare qualcosa è me stesso, era solo una questione di tempo, ho sempre saputo di potere andare veloce con qualsiasi moto. In questo momento cambiare moto nelle MotoGp è difficile, il livello è talmente alto che qualsiasi decimo è importante. Devi avere tutto sotto controllo , con il tempo ho dimostrato di potere fare bene anche con la Ducati”.

“Quello che ho fatto non è stato sufficiente per lottare per il titolo ma ci sono stati momenti molto belli e adesso vorrei fare un ultimo regalo alla squadra facendo una bella gara domenica” conclude Lorenzo.

SPORTAL.IT | 15-11-2018 17:40