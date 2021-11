23-11-2021 08:33

Ora è ufficiale. Come riportato da ESPN, LeBron James è stato sospeso per una partita dopo quanto accaduto, domenica sera, con Stewart, centro dei Detroit Pistons.

L’asso dei LA Lakers non potrà giocare la gara, al Madison Square Garden, contro i New York Knicks. Si tratta della prima squalifica, in 19 anni di carriera, per King James (che perde anche 284 mila dollari di stipendio). Sospeso, per due turni, Stewart.

OMNISPORT