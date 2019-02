Losail, secondo giorno per le MotoGp: la classifica completa

Si è conclusa sul circuito di Losail, in Qatar, la seconda giornata di test della MotoGp in vista del via del Mondiale, tra due settimane proprio su questa pista. I tempi sono difficilmente indicativi considerate le tante soluzioni provate dai vari centauri, ma svettano i crono di Rins (Suzuki), Vinales (Yamaha) e Quartararo (Yamaha Petronas). Il primo ducatista è Petrucci, quarto a tre decimi, seguito dal campione del mondo Marc Marquez. Dovizioso è ottavo. Attardati Jorge Lorenzo, diciottesimo, e Valentino Rossi, diciannovesimo.

Tutti i tempi

1 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.593s

2 Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.650s +0.057s

3 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 54.908s +0.315s

4 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.953s +0.360s

5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 55.004s +0.411s

6 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.173s +0.580s

7 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 55.175s +0.582s

8 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosesdici) 1m 55.205s +0.612s

9 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.247s +0.654s

10 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.255s +0.662s

11 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 55.280s +0.687s

12 Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 55.380s +0.787s

13 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 55.556s +0.963s

14Tito Rabat SPA Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.661s +1.068s

15 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 55.680s +1.087s

16 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.698s +1.105s

17 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 55.716s +1.123s

18 Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 55.742s +1.149s

19 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 55.795s +1.202s

20 Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.951s +1.358s

21 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 56.274s +1.681s

22 Bradley Smith GBR Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 56.866s +2.273s

23 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 56.983s +2.390s

SPORTAL.IT | 24-02-2019 20:10