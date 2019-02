Losail, terzo giorno per le MotoGp: la classifica completa

Si è conclusa sul circuito di Losail, in Qatar, la terza giornata di test della MotoGp in vista del via del Mondiale, tra due settimane proprio su questa pista. Davanti a tutti si è piazzato Maverick Viñales su Yamaha, andando a confermare il tempo più rapido fatto registrare nel primo giorno di lavoro. Grande conferma per Fabio Quartararo, secondo sulla Yamaha SRT. In ripresa Valentino Rossi, autore di un interessante quarto tempo a +0.443.

Sorridono anche le Honda, con Marc Marquez terzo e Jorge Lorenzo quinto. Un po' più attardate le Ducati: Danilo Petrucci è nono a +0.610, quindicesimo a oltre un secondo Andrea Dovizioso. Alle sue spalle, sedicesimo, spunta Andrea Iannone su Aprilia.

Tutti i tempi:

1. Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.208s

2. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 54.441s +0.233s

3. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 54.613s +0.405s

4. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 54.651s +0.443s

5. Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 54.653s +0.445s

6. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 54.660s +0.452s

7. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 54.770s +0.562s

8. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 54.789s +0.581s

9. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (Desmosedici) 1m 54.818s +0.610s

10. Jack Miller AUS Pramac Ducati (Desmosedici) 1m 54.851s +0.643s

11. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 54.852s +0.644s

12. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 54.997s +0.789s

13. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (Desmosedici)* 1m 55.074s +0.866s

14. Tito Rabat SPA Reale Avintia (Desmosedici) 1m 55.229s +1.021s

15. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosesdici) 1m 55.233s +1.025s

16. Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.343s +1.135s

17. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 55.690s +1.482s

18. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 55.773s +1.565s

20. Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 55.814s +1.606s

21. Bradley Smith GBR Aprilia Test Rider (RS-GP) 1m 56.072s +1.864s

22. Karel Abraham CZE Reale Avintia (Desmosedici) 1m 56.121s +1.913s

23. Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 56.162s +1.954s

23. Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 56.371s +2.163s

SPORTAL.IT | 25-02-2019 20:10