Lothar Matthaus frusta la Germania

La Germania ancora non si capacita della sconfitta nella partita inaugurale contro il Messico. Alcuni ex eccellenti hanno attaccato senza pietà la squadra di Loew, tra questi Michael Ballack: "Non c'è spirito di squadra, non si è vista la fame o la voglia di vincere. Loew alle strette", ha scritto sui social.

Su Bild il parere illustre di Lothar Matthaus: "Adesso la nazionale avrà una pressione enorme. Da tempo non vedevo una Germania così debole a un grande torneo. Senza concentrazione, posizioni giuste, con troppi errori. Nessuno rischiava un dribbling. Reus dovrebbe essere sempre titolare e ho pensato anche a Sané, lasciato a casa".

SPORTAL.IT | 18-06-2018 11:20