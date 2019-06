Lotito annuncia il rinnovo di Inzaghi

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha annunciato il rinnovo di Simone Inzaghi. Queste le parole del numero uno biancoceleste a Radio Anch'io: "Abbiamo rinnovato il contratto con l'allenatore, per altro era nell'ordine delle cose. Mancano gli aspetti formali, ma è tutto fatto".

"Non mi sono mai preoccupato, conosco Inzaghi e la nostra è una grande famiglia. Abbiamo un rapporto che va oltre l'aspetto lavorativo e insieme abbiamo convenuto di poter proseguire insieme. Per noi non c’è stata mai esitazione in questo senso".

SPORTAL.IT | 03-06-2019 13:36