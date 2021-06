Lotito chiede 100 milioni per la Salernitana: "Lavoro anche di notte"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito deve vendere la Salernitana entro pochi giorni e ce la sta mettendo tutta, come ha rivelato a Il Messaggero: “Sto lavorando pure la notte alla cessione della Salernitana. Non è facile in pochi giorni ottenere il trust con una persona giuridica, ma ce la farò anche stavolta”.

Lotito non fa sconti a nessuno: “È di 100 milioni il valore della Salernitana”, ribadisce. Nelle ultime ore Guglielmo Manzo, presidente dell’Arezzo, avrebbe mostrato interesse.

OMNISPORT | 21-06-2021 18:34