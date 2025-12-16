Lotito contro Inter e Juve: "Blocco mercato Lazio incomprensibile, altre hanno debiti per 500 o 600 milioni"

Le parole del presidente biancoceleste: dalla continua protesta per il blocco del mercato estivo al futuro del club. Ecco cosa ha detto, coi consueti "strali" alle altre.

A distanza di mesi, Lotito non si dà pace per il blocco della scorsa sessione estiva di calciomercato per la “sua” Lazio. “Le avversità del mercato estivo sono state incomprensibili. Alcune squadre che avevano l’indice di liquidità a posto avevano una situazione drammatica dal punto di vista dell’indebitamento“. Così il presidente dei biancocelesti è tornato a parlare di quanto successo in estate a margine della cena di Natale della squadra. Giustificazioni che non scalfiscono l’opinione dei tifosi laziali, che da anni protestano contro il presidente. Il blocco del mercato, che ha impedito a Sarri, idolo della tifoseria, di avere a disposizione una rosa che potesse puntare alla zona Europa, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nell’ambiente della Lazio. Ma a Lotito poco interessa.

Lotito è ancora una furia sul blocco del mercato

Nella sua battaglia, il presidente prosegue: “L’indice di liquidità è stato abolito al 1° luglio, poi qualcuno ha deciso che il mercato sarebbe stato spezzato in due trance: dal 1° luglio al 31 agosto con la vecchia norma inesistente con la fotografia al 31 marzo, e poi una seconda parte a gennaio con la nuova impostazione della Uefa dove noi abbiamo sempre avuto il via libera senza sanzioni”. Un blocco del mercato che non solo ha condizionato l’andamento sul campo della squadra, ma anche la reputazione fuori. “Ci hanno creato un danno impedendoci di comprare giocatori e anche reputazionale. La Lazio è virtuosa e non ha mutui o leasing. Qualcuno fa debiti per 500/600 milioni eppure si iscrive al campionato e fa mercato senza problemi”. Il riferimento a Inter, Juventus e non solo è molto chiaro, d’altronde Lotito lo ripete dallo scorso luglio. Mettendosi alle spalle quanto successo in estate, la Lazio potrebbe rimediare con la sessione invernale.

“Tutto il sistema è una follia. Per gennaio…”

Infatti ora per la Lazio c’è un’altra tappa fondamentale. Oggi, 16 dicembre, la corte dei conti che ha sostituito la Covisoc si pronuncerà per comunicare quali club potranno operare sul mercato di gennaio e quali no. Lotito è ottimista per la Lazio: “Ho presentato i conti, deciderà la Commissione sui bilanci e siamo fiduciosi”. Ma il presidente non molla sul blocco del mercato estivo: “Io pensavo che il mercato non sarebbe stato bloccato e non doveva esserlo. Si è applicata una legge che è stata abolita. Tutto il sistema è una follia, ci saranno diverse squadre che avranno problemi a fare mercato e poi vedremo la Lazio cosa farà”. Ma anche a gennaio la Lazio sarà obbligata a fare plusvalenze per operare sul mercato? “Sono abituato a non fasciarmi la testa prima di romperla. Sono fiducioso nella gestione e in ciò che la Lazio rappresenta”.

Lotito: “Mercato? Non vogliamo svilire il valore della rosa”

Lazio che, dopo un inizio altalenante, ora sul campo è tornata a gioire: dalla vittoria agli ottavi di Coppa Italia contro il Milan alla vittoria in 9 contro 11 a Parma. Lotito ha commentato così: “La squadra ha ritrovato la gioia di stare insieme, un gruppo affiatato che si compatta di fronte a ogni avversità. E di avversità ne abbiamo avute tante, forse pure troppe“. Dai tanti infortuni a qualche malumore all’interno dello spogliatoio. “Alcune potevano essere evitate, speriamo di aver messo le negatività alle spalle. La società non si sottrarrà a tutto ciò che è funzionale, non a svilire il valore dell’organico ma a integrarlo“.