Lotito, sfuriata choc contro Inzaghi: la Lazio nega tutto

Clamorosa sfuriata di Claudio Lotito contro Simone Inzaghi dopo la sconfitta della Lazio con il Napoli all’esordio all’Olimpico. La lite, al telefono, è diventata di dominio pubblico a causa di un video che sta facendo il giro del web.

Le immagini immortalano il presidente che, in strada, urla nervoso al telefono contro colui che con ogni probabilità è il suo allenatore, Inzaghi: “Simone, decido io, non decidi te! Te lo sto dicendo in tutte le salse, io voglio avere la certezza di chi sta male e chi non sta male. Te stai sempre a lamentà di tutto! Hai una squadra che vale dieci volte quello che valgono le altre”.

Un episodio rivelatorio del clima rovente che si respira nel club capitolino dopo la sconfitta all’esordio e un calciomercato che ha avuto solo un grande botto: la permanenza in biancoceleste di Sergey Milinkovic-Savic, peraltro tra i peggiori in campo sabato sera.

Le Aquile si sono presentate all’esordio in campionato in non perfette condizioni fisiche, e recentemente due elementi dello staff medico hanno dato le dimissioni: è forse questo il motivo del contendere tra Lotito e Inzaghi.

La Lazio è però intervenuta prontamente con un comunicato ufficiale: “In riferimento alla telefonata diffusa via Internet a firma di TrediciDicembre, nel confermare l’errata interpretazione del colloquio fraudolentemente carpito, è stato dato incarico ai legali di identificare l’autore e chi l’ha diffusa e procedere in tutte le sedi civili e penali nei confronti di chiunque sia responsabile del fatto e della sua diffusione”.

