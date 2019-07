Lotito lascia la palla a Milinkovic-Savic

Sarà Sergej Milinkovic-Savic a decidere il suo futuro, e non la Lazio. Questo è ciò che ha garantito Claudio Lotito, che dal ritiro di Auronzo di Cadore ha detto la sua sull'uomo di mercato per eccellenza dei biancocelesti.

"Lo scorso anno ho lottato per non farlo partire, ma adesso ho meno armi – ha dichiarato a Sky -. Oggi la Lazio non è più un club di passaggio, ma un punto d'arrivo. Quindi non stiamo certo lavorando per privarci di lui, anzi sarà lui a decidere il suo destino".

Quindi il presidente biancoceleste ha lasciato la porta aperta al talento serbo e alle sue eventuali volontà: "Ha ambizioni corrette e giuste e noi non vogliamo tarpargli le ali. Se vuole un club tra i primi dieci al mondo, noi proviamo a creare le condizioni per diventare uno di quei dieci club. E il suo prezzo non esiste, porremo noi le condizioni nel momento in cui sarà messo in vendita".

SPORTAL.IT | 20-07-2019 20:39