Il patron della Lazio è in vetta in Serie A con Gattuso e domina il Girone I di Serie D con la Reggina: cinque vittorie su cinque, 15 gol segnati e nessuno subito

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Erano in 20mila, poco più di due mesi fa, a protestare in piazza contro Lotito. Il riscatto del presidente più contestato d’Italia: primo con la Lazio, primo anche con la Reggina in Serie D. Mentre il rapporto con i tifosi biancocelesti è sempre ai minimi termini nonostante la classifica dopo le prime cinque giornate e i tentativi di Gattuso di ricucire lo strappo, il vulcanico patron si gode la vetta solitaria del Girone I di Serie D. Cinque su cinque: la sua Reggina le ha vinte tutte e punta spedita alla C.

Il riscatto di Lotito, primo con la Lazio e pure con la Reggina

Forte dell’esperienza maturata con la Salernitana, che aveva riportato in Serie A, Lotito tenta una nuova scalata con la Reggina, che ha rilevato per 1,5 milioni di euro, pur consapevole del nodo multiproprietà. Già, se i calabresi dovessero essere promossi in Serie C, l’imprenditore dovrebbe scegliere tra la Lazio e il suo nuovo club. Che ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, proprio come i biancocelesti. La squadra di Gattuso condivide la vetta della Serie A con Inter e Roma a quota 13 punti; l’undici di Marchionni, invece, non sembra conoscere rivali in Serie D. Lotito era al Granillo per l’ultimo successo centrato dagli amaranto: 2-0 all’Igea Virtus grazie ai gol firmati da Toscano e Alma e quinta vittoria di fila in altrettante partite.

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I numeri della Reggina: e Lotito cerca casa in città

La Reggina sta dimostrando una superiorità netta nel Girone I. Lo dicono i numeri: nelle prime cinque uscite stagionali, la squadra allenata da Marchionni ha segnato 15 gol e non ne ha subito nessuno. Il 5-0 al Licata nella gara d’esordio è stati il manifesto delle intenzioni del club di Lotito, che ha poi vinto 1-0 a Modica, 4-0 con il Calcio Avola, 3-0 con il Vigor Lamezia e infine 2-0 con l’Igea Virtus. Per assistere all’ultima partita della Reggina, Lotito ha anche saltato l’amichevole della Lazio contro l’Arezzo a Formello, terminata 2-0. E a StrettoWeb TV ha rivelato di non essere a Reggio Calabria di passaggio: “Sto cercando una sistemazione stabile, per venire in vacanza e stare al mare qui a Reggio”.

Lotito rivela perché ha deciso di puntare su Gattuso

Lotito ha puntato su Gattuso nel momento più buio della carriera di Ringhio, ovvero dopo la mancata qualificazione al Mondiale con la sconfitta ai rigori nella finale playoff contro la Bosnia ed Erzegovina. Mentre Mancini si è (ri)accollato i mali della Nazionale, l’ex ct ha raggiunto la vetta della Serie A dopo un’estate tormentata, segnata dalle contestazioni dei tifosi contro la società e da un mercato limitato per via del saldo zero. Il presidente della Lazio rivendica la scelta di Gattuso, definendola “oculata”. “Ho voluto una persona che interpretasse il mio carattere. Noi abbiamo lo stesso carattere, pugnace e determinato, mai remissivo: combattiamo fino alla fine”. La Calabria porta bene a Lotito, vien da dire. Dalla A alla D, il patron guarda tutti dall’alto.