Lotito progetta il supercolpo, l'ingaggio è l'ostacolo

Le parole di Simone Inzaghi hanno fatto breccia nel cuore di Claudio Lotito. Ma non ancora nel suo portafoglio. La motivazione è semplice: Julian Draxler, il sogno biancoceleste, ha un ingaggio elevatissimo, 7 milioni di euro.

Non è un problema di cartellino (il PSG vuole lasciare partire il tedesco, che non rientra nei piani del connazionale Tuchel, e lo valuta 15 milioni): se con Leeds, Bayer Leverkusen e Hertha Berlino non è stata trovata la quadra è per le richieste del centrocampista. Che, va ricordato, ha un contratto in scadenza con il club della Torre Eiffel.

OMNISPORT | 26-09-2020 09:47