La Lazio non può comprare, Lotito sì e prende la Reggina: il precedente Salernitana, il regolamento e la posizione di Malagò

Il presidente della Lazio ha completato l'acquisto della Reggina mentre il mercato biancoceleste non decolla: torna il nodo delle multiproprietà, cosa prevede il regolamento

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Mentre il mercato della Lazio è condizionato dal saldo zero, Claudio Lotito compra. Il patron biancoceleste ha rilevato la proprietà della Reggina, nobile decaduta del calcio italiano che oggi milita in Serie D. Dopo l’esperienza al timone della Salernitana, Lotito cala il bis e torna d’attualità il tema delle multiproprietà: ecco cosa dice il regolamento e qual è la posizione del nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò.

La Lazio non compra, Lotito sì: presa la Reggina

Lo sforamento del limite dello 0,7 del costo del lavoro allargato ha imposto nuove limitazioni al mercato della Lazio, dopo il blocco totale in cui era incappata la scorsa estate. Questa volta il blocco è soft, ma le operazioni in entrata restano legate alle uscite, per cui a Gattuso non resta che attendere e sperare. Nel frattempo, però, Lotito compra la Reggina. Da quanto si apprende, l’investimento per acquisire il club calabrese è di circa 4-5 milioni di euro. In serata è arrivato anche l’annuncio del sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro: “Habemus Rhegium. Reggio Calabria torna a guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e con l’ambizione che la sua storia merita”, con tanto di scatto d’accompagnamento.

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Multiproprietà: perché Lotito può comprare la Reggina

La norma federale sulle multiproprietà è stata modificata nel 2021 per evitare un nuovo caso De Laurentiis, che detiene Napoli e Bari. Nel caso di Lotito, però, la questione si inserisce in un quadro diverso: lo Statuto della FIGC (articolo 7) e le NOIF (articolo 16-bis) fissano infatti un divieto netto di controllo o partecipazione in più club del calcio professionistico da parte dello stesso soggetto. Per questo motivo, il numero uno della Lazio può acquisire la Reggina, che oggi milita nei dilettanti.

Che cosa succede in caso di promozione della Reggina

Lotito ha rilevato la Reggina allo scopo di conquistare la promozione in Serie C. L’investimento prevede infatti anche una campagna acquisti di primo livello per rilanciare il club calabrese. Se l’obiettivo dovesse concretizzarsi, però, al termine della stagione 2026/2027 il presidente della Lazio sarebbe costretto a cedere il club, come previsto dalle normative vigenti.

Lotito e il precedente della Salernitana

Prima che la normativa sulla multiproprietà venisse irrigidita, Lotito è stato proprietario sia della Lazio sia della Salernitana. Seguendo un modello simile a quello adottato da Aurelio De Laurentiis con il Napoli, nel 2011/2012 Lotito, insieme al cognato Marco Mezzaroma, diede vita al Salerno Calcio, poi tornato alla denominazione Salernitana, avviando un percorso dalla Serie D che in circa dieci anni riportò il club fino alla Serie A.

Con la promozione nella massima serie si pose però il tema della compatibilità con le norme federali: due club riconducibili alla stessa proprietà non possono infatti militare nella stessa categoria professionistica. Il club venne quindi affidato a un trust che ne garantì la gestione per alcuni mesi, prima della cessione a Danilo Iervolino, avvenuta alla fine del 2021. Proprio di recente, Lotito è tornato sull’argomento polemizzando: “Alla Salernitana avrei potuto restare altri due anni. Invece mi hanno obbligato a vendere per 10 milioni”.

FIGC, la posizione di Malagò

Se Lotito spera in un cambiamento della normativa, al momento la questione non è all’ordine del giorno per il nuovo presidente della FIGC, Giovanni Malagò. Il dirigente, infatti, ha ribadito come il tema sia già regolato: “C’è una norma approvata dal Consiglio federale”, ha ricordato, escludendo per ora interventi imminenti.