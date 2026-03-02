Lotta Champions, da Lukaku a De Ketelaere e Gimenez: la carica dei lungodegenti al rientro può spostare gli equilibri

“Aspettiamo marzo: lì si decide davvero tutto, se saremo in corsa per marzo ce la giochiamo”. Max Allegri ha ripetuto questo mantra per mesi, era la sua risposta-base alla domanda sugli obiettivi del suo Milan. Ecco, ora marzo è arrivato e siamo alla stretta finale. In vetta, con l’Inter che sembra aver prenotato lo scudetto (ma c’è il derby domenica) è corsa aperta per gli altri tre posti buoni per la Champions e – a prescindere dalla classifica attuale – a pesare sulla bilancia potrebbero essere i ritorni di infortunati illustri in tutte le big.
Il calendario favorisce la Juve
Nonostante il +9 sul quinto posto neanche il Milan può sentirsi già blindato. Alle spalle dei rossoneri tra il terzo posto del Napoli e il settimo dell’Atalanta ballano 8 punti in cui si trovano Roma, Como, Juventus e Atalanta. Sei club per tre posti con un calendario che sulla carta ammicca un po’ alla Juve e fa tremare i giallorossi di Gasperini i soli, assieme all’Atalanta, ad avere ancora impegni nelle coppe europee.
Quando tornano De Ketelaere, Vlahovic e Lautaro
Ai box tutte le squadre coinvolte hanno qualche asso nella manica pronto (chi prima, chi dopo) a tornare in ballo per spostare gli equilibri nel rush finale. Nell’Atalanta Palladino sta facendo a meno di De Keteleaere ma si tratta di stringere i denti un altro mese: dopo la lesione del menisco tornerà ad aprile. Spalletti aspetta invece con ansia Vlahovic, che da questa settimana tornerà ad allenarsi in gruppo e che prima di Pasqua dovrebbe essere completamente a disposizione. Inserendo anche l’Inter va ricordata l’assenza di Lautaro per problemi muscolari: il Toro tornerà a fine mese.
I rientri di Gimenez, Anguissa e Soulè
Nel Milan Allegri dovrà aspettare un altro mese e mezzo per rivedere Loftus-Cheek, operato alla mascella rientrerà, ma è quasi pronto Gimenez. Il messicano è fermo da quattro mesi per l’infortunio alla caviglia subìto il 28 ottobre scorso in campionato contro l’Atalanta. A dicembre si è operato ad Amsterdam e la riabilitazione di fatto è finita: prima della sosta lo si vedrà in campo. Nel Napoli dopo qualche spezzone anonimo Lukaku sta tornando in forma: il belga è stato decisivo a Verona ma la lista dei big pronti al rientro è lunga: resta ancora un giallo la data del rientro di McTominay, mentre Anguissa si sta allenando in gruppo e potrebbe andaregià in panchina col Torino venerdì. Per Di Lorenzo e De Bruyne servono almeno altri 10-12 giorni mentre Neres è out fino ad Aprile. Gasp infine conta di recuperare Soulè a fine mese.
Gli altri infortunati illustri
Nelle altre squadre da ricordare che al Torino manca Adams (lesione distrattiva, out fiuno a metà marzo), all’Udinese Davis (che potrebbe rientrare presto) e Solet, fuori almeno fino a metà marzo e alla Fiorentina Gudmundsson e Rugani dati però ormai per guariti.