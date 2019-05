“Lotta Champions non c'entra, ma sbagliato spostare Juve-Atalanta

La Juventus sogna la cornice serale per la festa scudetto con i propri tifosi all’Allianz Stadium il prossimo 19 maggio, quando si giocherà la sfida con l’Atalanta. La gara è in programma alle ore 15, ma secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport il club bianconero avrebbe chiesto alla Lega di spostare l’incontro alle 20:30, in modo da offrire uno spettacolo più affascinante ai propri tifosi nel giorno delle celebrazioni per lo scudetto. L’Atalanta, dal canto suo, pare si sia opposta alla richiesta della Juventus: Gasperini preferirebbe giocare alle 15, come stabilito dal calendario.

A CHE ORA? Secondo Giovanni Capuano, la richiesta della Juventus può anche essere presa in considerazione, anche se con qualche riserva. “Discutere sull’opportunità di spostare Juve-Atalanta dalle 15 alle 20,30 si può – ha scritto il giornalista di Panorama sul suo profilo Twitter -: in fondo c’è chi ha prenotato biglietti e viaggi”. Per Capuano, però, coloro che auspicano lo spostamento non possono sostenere la loro richiesta affermando che giocare alle 15 falserebbe la lotta per la qualificazione alla Champions League. “L’unico argomento non spendibile – aggiunge Capuano – è che si falserebbe la corsa Champions League perché già adesso non c’è alcuna contemporaneità. Fate i bravi, dai…”.

ZERO CONTEMPORANEITA’. Il giornalista, di fatto, parla a ragione. Ad oggi, le partite della 37a giornata delle squadre ancora in lotta per un posto in Champions League si svolgono tutte in orari differenti: sabato 18 maggio in programma Sassuolo-Roma alle ore 20:30, mentre domenica, dopo Juve-Atalanta, sono in calendario Milan-Frosinone alle ore 18 e Napoli-Inter alle 20:30; a chiudere il quadro, Lazio-Bologna di lunedì 20 maggio, alle ore 20:30. “In generale hai ragione – ha risposto Capuano a un follower che pretendeva la contemporaneità anche alla 37a giornata – Ma il regolamento della Lega (cioè degli stessi club) la prevede solo alla 38°. Il motivo? Ovviamente lucrare sui diritti tv. Quindi se a luglio fanno un regolamento, dopo dieci mesi non è che possono arrabbiarsi con chissà chi…”.

SPORTEVAI | 10-05-2019 14:26