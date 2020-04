L'ottimismo di Pavoletti: "Obiettivo Europei"

Un nuovo obiettivo per il 2021: se lo è fissato Leonardo Pavoletti, costretto a una stagione ai box per infortunio e che ora può invece sperare di tornare in corsa per un obiettivo importante come gli Europei.

"Questo per me, ma anche per altri giocatori, è stato un anno molto sfortunato. Il Coronavirus però ha fatto spostare l'Europeo, e questo dà a noi infortunati un obiettivo da raggiungere. E l'anno prossimo avrò certamente ancora più voglia di fare bene", ha sottolineato il centravanti rossoblù.

SPORTAL.IT | 27-04-2020 23:15