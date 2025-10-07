Louis Buffon brucia le tappe: esordio, contratto e i complimenti di Infantino. La rivelazione di Seredova sulla nazionale

Louis Thomas Buffon ha esordito in Serie A durante Bologna-Pisa: 18 anni il prossimo dicembre, è uno dei prospetti più interessanti per la nazionale ceca di mamma Alena

Festa grande in casa Buffon. Domenica scorsa, durante Bologna-Pisa, ha fatto il suo esordio in Serie A Louis Thomas, figlio di Gigi e Alena Seredova. L’esterno è stato mandato in campo nei minuti finali della sfida del Dall’Ara da un ex compagno di Nazionale di Buffon, Alberto Gilardino, oggi allenatore dei toscani. L’ex attaccante lo ha fatto entrare al 77′ al posto di Nzola quando però la partita era già chiusa sul 4-0 per la squadra di Italiano.

Louis Buffon: dall’esordio con Pippo Inzaghi alla Repubblica Ceca

Louis Thomas Buffon compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre e in casa Pisa ha già bruciato le tappe. Infatti l’esordio con la prima squadra era già arrivato: nel marzo del 2025, quando il Pisa stava lottando per la promozione diretta in Serie A, un altro compagno di nazionale di papà Gigi, Pippo Inzaghi, lo ha mandato in campo nel finale dello scontro diretto in casa dello Spezia. Un premio per una stagione importante con la formazione della Primavera, otto gol in 27 partite. Buffon poi torna in prima squadra nella partita di Coppa Italia contro il Torino con Gilardino che lo fa entrare in campo al 68′ della sfida. E ora già si parla di un rinnovo di contratto per 4 anni.

In mezzo la convocazione e l’esordio prima con la nazionale U18 della Repubblica Ceca, con la quale ha giocato tre amichevoli e segnato un gol contro i pari età della Francia. Poi nella scorsa estate la chiamata della formazione U19, con la quale ha giocato contro la Croazia, da subentrato, e proprio contro l’Italia, da titolare.

Infantino sull’esordio: “Buon sangue non mente”

Un esordio che, visto il cognome, inevitabilmente ha fatto il giro del mondo fino ad arrivare a Gianni Infantino. Il presidente della Fifa ha dedicato un messaggio al debutto del figlio d’arte nelle storie del suo profilo Instagram: “Quella del calcio è una grande famiglia, una storia fatta di emozioni cicliche. Per questo accolgo con felicità l’esordio in Serie A di Louis Thomas Buffon, figlio del mitico Gianluigi Buffon, vincitore della Coppa del Mondo nel 2006 con gli Azzurri. Come si dice in Italia: buon sangue non mente“. Casualità ha voluto che la storia precedente a quella dedicata a Buffon, fosse dedicata a un altro eroe del 2006, Cannavaro, con la nomina a commissario tecnico dell’Uzbekistan.

Debutto Buffon jr: l’emozione di Alena Seredova e le parole sulla nazionale

A filmare l’esordio di Louis Buffon dalla tv di casa c’era la mamma, Alena Seredova. La modella ha pubblicato un video sui social dove si vede l’ingresso in campo di Buffon jr durante Bologna-Pisa e la sorellina di Louis, Vivienne, che tifa ed esulta per il fratello. Un esordio che lo certifica sempre di più tra i prospetti più interessanti per la nazionale ceca. La madre alla Gazzetta dello Sport ha commentato così la sua scelta: “Io non l’ho influenzato, ma non nego che mi piace vederlo con la maglia della mia nazionale. È felice per questa esperienza calcistica e umana. E lo sono anche io”. La mamma aveva pubblicato un messaggio emozionante su Instagram anche dopo il suo esordio in Coppa Italia, sempre con il Pisa. Sul proprio profilo aveva postato una storia con una foto del figlio in campo e la scritta “Il mio Lollo”, accompagnata da un cuore.