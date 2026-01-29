Louis Buffon lascia il Pisa, incomincia una fase della carriera al Pontedera per il figlio di Gigi e Alena Seredova

Il primogenito di Gigi e Alena Seredova in prestito dal Pisa al Pontedera, nuova esperienza per il giovane attaccante del Pisa

La suggestione, quando ha fatto il suo ingresso in campo con addosso la maglia del Pisa contro la Juventus, era innegabile considerato che il giovane Buffon, Louis Thomas, quella casacca l’aveva portata da bambino. Aveva incominciato a impostare una carriera da predestinato, ma con le pressioni e le aspettative che si accompagnano al cognome. La sua generazione sarà differente anche in questo, lo capiremo appena avrà compiuto quel salto di qualità che, nel potenziale, è annunciato. E non si tratta di genetica, ma dedizione, sacrificio, attenzione e costanza. Oggi sappiamo che lascerà Pisa per un’avventura che gli consentirà di dare maggiore continuità e minutaggio giocato.

Buffon jr. al Pontedera

Ieri sera, è stato l’esperto e giornalista di mercato Gianluca Di Marzio ad anticipare il trasferimento di Louis Buffon al Pontedera dal Pisa, squadra con la quale ha esordito in Serie A lanciato da un tecnico che appartiene alla medesima classe di suo padre Gigi e che ha goduto delle opportunità in campo riservate anche al giovane Buffon.

Alberto Gilardino conosce, comprende alcuni meccanismi e gli ha dato fiducia. A breve lo saluterà perché dovrà trasferirsi al Pontedera, squadra che milita nel Girone B di Serie C e che cerca spasmodicamente il riscatto da una posizione infelice in classifica.

L’esordio e il match contro la Juventus

In stagione Buffon ha giocato 4 partite, subentrando contro Bologna, Inter, Lecce e contro la “sua” Juventus per un totale di 29 minuti quando sua madre, Alena Seredova, ha svolto dalla tribuna il ruolo di tifosa d’eccezione.

Ora il giovane Buffon si trasferirà al Pontedera, squadra che occupa l’ultimo posto in classifica – dicevamo – con 15 punti realizzati in 21 partite. Non sarà semplice riuscire a trovare un posto qui, con un simile pregresso e la necessità di risalire senza cedere un solo punto. Da qui a giugno, sarà una una prova di maturità.

L’arrivo a Pisa sotto la guida di Gilardino

Cresciuto nella Sisport di Mirafiori, il figlio primogenito di Gigi e Alena Seredova si è trasferito nell’Academy della Juventus nel 2020, a dodici anni e mezzo quando ancora era vivida e tangibile la presenza di suo padre, portiere della Juventus e della Nazionale, che oggi segue.

Due anni alla Juve, poi il trasferimento alla Scuola Calcio CBS e nel 2023 l’approdo al Pisa non senza incertezza per via dell’età e della decisione di allontanarsi da Trino, dove aveva vissuto con la madre e i fratelli.

La società toscana gli ha consentito il debutto nella massima serie poco più che un ragazzino, come suo padre Gigi appena sedicenne al Parma. Sotto la guida di Gila, ha avuto l’opportunità di giocare in Serie B e, nell’anno della promozione in A, nel campionato delle “grandi”.

Adesso dovrà interpretare l’ennesima trasformazione, cambiare ambiente e contesto per rilanciare le sorti di una squadra in evidente difficoltà. Sebbene mascherato, andrà a lui l’onere al pari dell’onore di tradurre questo cambio in una esperienza di crescita.