Louis Buffon via dal Pisa per il Pontedera, cambia la prospettiva per il figlio di Gigi e Alena Seredova

Il primogenito di Gigi e Alena Seredova in prestito al Pontedera, ora è ufficiale: nuova esperienza per il giovane attaccante figlio d'arte

Attendevamo che fosse ufficiale e così è stato, dopo l’addio all’allenatore che lo ha schierato per un esordio colmo di aspettative, qualche innegabile ansia e la suggestione intrinseca nel suo cognome. Louis Thomas Buffon lascia Pisa e va al Pontedera, come anticipato qualche giorno addietro. Certo, nel mezzo si è consumato l’esonero di Alberto Gilardino, la fine di un legame che aveva condotto la squadra a un obiettivo ambizioso. Ma non sempre le promesse possono essere mantenute. La società, nel primo pomeriggio, ha ufficializzato il trasferimento di questo ragazzo che ha indossato la maglia della Juventus e che porta il cognome di Gigi, suo padre ed ex portiere della Nazionale oggi Team Coordinator degli Azzurri.

Buffon jr. al Pontedera, è ufficiale

Da qualche giorno crescevano i rumors attorno al passaggio di Louis Buffon al Pontedera dal Pisa, quando l’anticipazione di Gianluca Di Marzio aveva acceso degli inevitabili effetti attorno al giovane giocatore, figlio dell’ex estremo difensore della Juventus e della nostra Nazionale.

Buffon jr. lascia dunque il Pisa, squadra con la quale ha esordito in Serie A lanciato da un tecnico che appartiene alla medesima classe di suo padre Gigi e che, oggi, si misura con uno strappo che non cela i non detto, le variabili che non non trovano ancora spazio. Al netto del comunicato, non è noto nulla di più sulla prossima avventura calcistica di Gilardino che ha avuto il merito di infondere autostima nei suoi.

A 24 ore dal comunicato sulla sorte del tecnico, la formale comunicazione del trasferimento al Pontedera, squadra che milita nel Girone B di Serie C e che cerca spasmodicamente il riscatto da una posizione infelice in classifica.

“Il Pisa Sporting Club comunica di aver trasferito a titolo temporaneo alla Società US Città di Pontedera il diritto alla prestazioni sportive del calciatore Louis Thomas Buffon. A Louis Thomas i nostri migliori auspici per questa nuova esperienza professionale”, si legge nella nota.

Lo scontro con la Juventus e la prospettiva a Pontedera

Louis Buffon ha giocato 4 partite, fino a questo punto del campionato del Pisa, subentrando contro Bologna, Inter, Lecce e contro la “sua” Juventus per un totale di 29 minuti. Uno scontro contro il suo passato, oltre quanto sia riassunto in quella casacca per suo padre Gigi e anche per sua madre, Alena Seredova, tifosa della Juve e oggi sposata con Alessandro Nasi.

Ora il giovane Buffon si trasferirà al Pontedera, squadra che occupa l’ultimo posto in classifica – dicevamo – con 15 punti realizzati in 21 partite. La campagna acquisti potrebbe far sperare i tifosi. Per il giovane Buffon l’esperienza che andrà iniziando potrebbe offrirgli l’opportunità di dare continuità e minuti. Quel che gli occorre per prepararsi a una sorta di esame di maturità che a Pisa non era riuscito a sostenere per via della situazione complessiva.

Pisa, la guida di Gilardino

Cresciuto nella Sisport di Mirafiori, il figlio primogenito di Gianluigi e Alena Seredova si è trasferito nell’Academy della Juventus nel 2020, a dodici anni e mezzo, quando ancora era vivida e tangibile la presenza di suo padre, portiere della Juventus e dell’Italia.

Due anni alla Juve, poi il trasferimento alla Scuola Calcio CBS e nel 2023 l’approdo al Pisa non senza qualche riflessione dettata dalla lontananza, poco più che ragazzino, dalla madre e dai suoi fratelli con i quali viveva fino ad allora.

La società toscana gli ha consentito il debutto nella massima serie, come suo padre Gigi appena sedicenne al Parma. Certo, non ha conquistato un posto da titolare e così doveva essere, sotto la guida di Gila, che l’ha preservato, supportato e guidato in questo percorso.

Ora che il suo trasferimento è consolidato sotto ogni aspetto, Louis Buffon è chiamato a trovare la sua cifra, la continuità e gli spazi che dovrà prendersi come sa e come può. A Pontedera, comunque vada, avrà un posto in prima linea e, per quanto complicata, sarà un’occasione per mettersi in evidenza.