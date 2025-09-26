Louis Buffon stravolge Torino-Pisa, dalla sua Alena Seredova non trattiene l'orgoglio che esplode su Instagram

Il figlio dell'ex portiere di Juventus e Nazionale e la modella e influencer ha giocato durante il match di Coppa Italia di giovedì sera a Torino, la città che lo ha visto crescere

Non perdeva mai una partita della Juventus quando tra i pali c’era Gianluigi, così è anche per Louis Thomas Buffon. Quel figlio ancora debuttante (anche se non in termini assoluti) con la maglia del Pisa ha ereditato geni, cromosomi e talento paterno ma ha scelto la nazionale della Repubblica Ceca motivato da ragioni riconducibili ad una valutazione razionale dell’effettiva possibilità di ingresso nella cerchia dei convocati.

E’ vero che il Pisa è stato eliminato dal Torino nel secondo turno di Coppa Italia, eppure l’attenzione mediatica si è spostata sul figlio dell’ex portiere della Nazionale e di Alena Seredova, la quale ha seguito in diretta il ragazzo con la medesima partecipazione di sempre e postando su Instagram la sua reazione.

L’ingresso di Buffon jr contro il Torino

A credere in lui, è stato in primis l’allenatore Alberto Gilardino, campione del mondo in Germania nel 2006 con il papà Gigi oggi capo delegazione della Nazionale. Una scelta che non risente del passato. Invece si tratta di mentalità, una filosofia rispetto a giovani ed esperienza che Gila ha deciso di applicare anche a Louis Thomas.

In campo con la maglia del Pisa contro il Toro, senza alcun timore di pressioni, confronti azzardati davanti alla tifoseria che costituisce l’altra metà di Torino. Un pubblico che conosce molto bene.

La reazione di Alena Seredova

Per Alena Seredova, sposata oggi con Alessandro Nasi dal quale ha avuto una bambina Vivienne Charlotte, l’ingresso in campo del suo primogenito ha rappresentato un passaggio chiave fondamentale per la sua carriera calcistica che ha desiderato fissare con una storia dedicata al suo “Lollo“, come lo chiama affettuosamente la mamma.

Buffon jr è entrato al 68′ della sfida dei sedicesimi di finale contro il Torino, davanti a un pubblico di tifosi che è anche un po’ suo in considerazione di come la sua vita si sia dispiegata nella città sabauda dove vivono ancora oggi la madre insieme al compagno, dirigente del gruppo e cugino degli Elkann-Agnelli e assai vicino in passato alla presidenza della Juventus.

Louis compirà 18 anni il prossimo 28 dicembre, di ruolo attaccante ha fatto il suo debutto giovanissimo al pari del padre che, con il Parma si fece notare quando era poco più che un ragazzino ancora prima del suo primogenito. Ieri sera, Gila ha affidato a Buffon jr il compito di subentrare a Vural, in una fase estremamente delicata per il Pisa. Al suo esordio, la reazione della mamma non ha stupito eppure si è rivelata pronta, ferma. Tra le sue stories risulta in evidenza l’immagine del figlio in azione, accompagnata dalla scritta «il mio Lollo» con cuoricini al seguito.

I timori di Alena per il trasferimento di Louis Thomas

Alena Seredova ha seguito la carriera del primogenito con cautela, ma altrettanta partecipazione accompagnandolo agli allenamenti, partecipando e contribuendo al suo percorso professionale accettando un trasferimento non semplice considerata l’età di Buffon jr. E che palesò, in precedenza, quando espresse la sua titubanza nel lasciar andare Louis Thomas. Convocato nell’Under 18 della Repubblica Ceca a marzo, avendo scelto questa opzione essendo dotato di doppio passaporto, le sue aspettative sono crescenti.

Louis era al via in Coppa Italia, ma aveva già esordito con il Pisa in serie B la scorsa stagione contro lo Spezia nel marzo scorso: allora fu Filippo Inzaghi, oggi al Palermo, a ritenere fosse giunto il momento opportuno per l’attaccante di prendersi la scena come in effetti fu a sei minuti dalla fine. Non cambiò il risultato, però fu predominante la figura di Buffon rispetto anche alla sconfitta, incassata 3-2 in quell’inizio.