Buffon Jr, i gol esaltano Gigi e Alena Seredova ma il consiglio è velenoso: "Italiani cattivi, non leggerli"

Il papà e la mamma del giovane attaccante del Pisa al settimo cielo per le due triplette con l'Under 19: ma è ancora polemica sulla scelta della nazionalità ceca.

Due triplette in pochi giorni, sei gol in tre partite. Niente male per un ragazzo di 17 anni, che diventerà maggiorenne il prossimo 28 dicembre. Louis Thomas Buffon sta dimostrando sul campo, a suon di reti, di non essere un “raccomandato”. Anzi, nel calcio – si sa – i cognomi illustri sono più una zavorra che un propulsore: ne sanno qualcosa diversi “figli d’arte” schiacciati da paragoni continui e improponibili, ultimo della serie Cristian Totti che ha chiuso col calcio giocato a un’età tenerissima. Buffon Jr, invece, ha tutte le intenzioni di continuare. E i gol a grappoli messi a segno con l’Under 19 della Cechia sono un ottimo incentivo.

Louis Thomas Buffon, due triplette con la Cechia U19

Tre reti all’Azerbaigian, per cominciare. Poi altre tre all’Irlanda del Nord. Quanto basta per spedire la Cechia all’Elite Round del campionato di categoria, dopo aver vinto il gironcino di Malta. Obiettivo centrato anche dagli Azzurrini dell’Italia, dopo il successo sulla Polonia: Louis Thomas, però, ha scelto di crescere senza troppe pressioni e con pochi assilli, scegliendo il ramo materno della sua famiglia. Proprio mamma Alena Seredova non ha nascosto la sua esaltazione per le belle prestazioni del figlio. Lo stesso ha fatto papà Gigi Buffon. I due ex sposi “riuniti” dall’orgoglio e dall’emozione per il loro ragazzo.

Gigi Buffon e Alena Seredova scatenati per Louis Thomas

Papà Gigi, in particolare, ha incluso in una story Instagram un post celebrativo della seconda tripletta di Louis Thomas ai nordirlandesi. Da parte di mamma Alena, invece, una storia con un articolo di una testata ceca: “Louis Buffon guida la nazionale ceca Under 19 nelle qualificazioni agli Europei. Ha segnato due triplette in tre partite”. Buffon Jr cuore di mamma e papà, insomma. Lui capo delegazione della Nazionale maggiore (ma dell’Italia), lei showgirl apprezzata a ogni latitudine per l’indiscutibile bellezza e l’altrettanto naturale simpatia. Anche se, quando occorre, anche Alena sa essere velenosa.

Mamma Alena stizzita: “Commenti stupidi sotto ogni articolo”

In un’intervista al portale ceco TN, infatti, tra un elogio e l’altro di Louis Thomas – “sono orgogliosa del comportamento di mio figlio e del suo carattere, è un ragazzo senza problemi. Quest’anno ci sarà il diploma, quindi tutto sarà più facile dopo. Le triplette? Tre gol sono davvero tanti ma sono contenta che abbia segnato” – ha poi condiviso un “consiglio” particolare: “Vorrei che non gli importasse degli stupidi commenti che leggo sotto ogni articolo. Lo so per esperienza personale, ma a quell’età la gente può essere cattiva. Non mi riferisco tanto ai cechi, ma soprattutto agli italiani”.

Cechia o Italia? La scelta di Buffon Jr non è definitiva

Chiaro il riferimento a commenti beceri da parte degli haters “delusi” per la scelta di Buffon Jr di gareggiare per la Cechia anziché per l’Italia. “A quell’età può far male, quindi gli dico sempre di non leggere. Vorrei che non gli importasse”, il suggerimento di mamma Alena. Sulla decisione di rispondere alla chiamata delle giovanili ceche il giovane attaccante del Pisa aveva spiegato: “Insieme alla mia famiglia abbiamo deciso che sarebbe stato utile per il mio percorso calcistico. Secondo noi è la soluzione migliore per il mio sviluppo come calciatore”. Scelta che, in ogni caso, non preclude un eventuale cambio di rotta. In futuro Buffon Jr potrebbe comunque “passare” a rappresentare l’Italia.