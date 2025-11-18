Virgilio Sport
Louis Thomas Buffon, seconda tripletta in pochi giorni con la Repubblica Ceca U19: può ancora scegliere l'Italia

Il figlio di Supergigi ha messo a segno altri tre gol contro l'Irlanda del Nord: Gilardino potrebbe iniziare ad impiegarlo in pianta stabile con la prima squadra del Pisa

Il dna a volte fa brutti scherzi, ma non è questo il caso: perché la famiglia Buffon ha lo sport iscritto nel proprio codice genetico, e l’ultimo arrivato della stirpe non fa che confermare questa tesi.

Buffon jr., la stella si accende

La stella di Louis Thomas Buffon, 17enne attaccante del Pisa, sta iniziando a brillare con molta insistenza. Soltanto pochi giorni fa, tripletta all’Azerbaigian nel match di qualificazione a Euro 2019; oggi, seconda tripletta contro i pari età dell’Irlanda del Nord. Sei gol in due partite, un rendimento che lo proietta tra i protagonisti della selezione ceca e che rilancia il tema del suo possibile futuro con la Nazionale italiana.

I numeri del giovane Buffon

Nato a Torino il 28 dicembre 2007, per ora difende i colori della Repubblica Ceca, paese natìo della madre, Alena Seredova. Ha tirato i primi calci alla Sisport (società affiliata alla Juve), poi la Juventus, il CBS e infine il Pisa, dove gioca dall’estate del 2023. Questo, l’anno della svolta, come testimoniano i numeri: 34 presenze e 21 gol tra Under 16 (la sua categoria) e Under 17 (sotto età). Ha già fatto l’esordio in Serie A il 5 ottobre 2025 nella partita persa dal Pisa per 4-0 sul campo del Bologna, in precedenza aveva già giocato contro il Torino in Coppa Italia.

Gilardino lo tiene d’occhio

Buffon è un attaccante con piedi buoni, può giocare da punta centrale ma anche in posizione più arretrata. Ha visione, dribbling, estro, e preferisce nel caso allargarsi a sinistra. Cinico sotto porta e freddo caratterialmente: contro l’Irlanda del Nord si è fatto parare il tiro dal dischetto, ma si è catapultato sul pallone insaccando senza remore. Naturalmente Gilardino, vecchio compagno di squadra in Nazionale di papà Gigi, lo tiene d’occhio: non è escluso che possa aggregarlo in pianta stabile alla prima squadra.

La stirpe dei Buffon

D’altronde il sangue dei Buffon non mente: il padre iniziò da centrocampista, prima di sistemarsi tra i pali a 14 anni. Sua nonna Maria Stella Masocco, mamma di Gigi, è stata tre volte campionessa italiana di getto del peso e lancio del disco, mentre lo zio del padre Dante Masocco ha giocato a livello nazionale e nella Serie A1 di pallacanestro. Le zie Guendalina e Veronica Buffon sono state pallavoliste affermate, e non va dimenticata la parentela con Lorenzo Buffon, storico portiere di Milan, Genoa, Inter, Fiorentina e della Nazionale: Lorenzo è cugino di secondo grado del nonno di Gigi. Adesso tocca a Louis Thomas.

