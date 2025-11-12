Louis Thomas Buffon, tripletta in Nazionale per il figlio di Gigi e Alena Seredova: spietato con la Cechia U19

Tre reti contro l'Azerbaigian per l'attaccante classe 2007 di proprietà del Pisa in una sfida valevole per le qualificazioni agli Europei di categoria, giocata a Malta.

Louis Thomas Buffon protagonista in Nazionale, con la maglia della rappresentativa Under 19 della Cechia. Il figlio di Gigi e di Alena Seredova, classe 2007, ha messo a segno tre reti in una sfida valevole per le qualificazioni al prossimo campionato europeo di categoria, giocata a Malta contro l’Azerbaigian. Una tripletta fantastica per il giovane attaccante, di proprietà del Pisa, a coronamento di una prestazione straordinaria.

Buffon Jr e la scelta della nazionalità ceca (per ora)

Come è noto, Buffon Jr ha scelto la nazionalità ceca, ereditata dalla mamma, per “debuttare” nel mondo delle nazionali senza troppe pressioni. Con un cognome del genere, d’altro canto, le aspettative su di lui sono sempre altissime. Tanto più che Louis Thomas ha scelto di fare l’attaccante, non il portiere come papà. E sul campo di Ta’ Qali, teatro del gironcino di qualificazione che comprende anche le selezioni di Malta e Irlanda del Nord, il 17enne ha sfoderato una prova più che convincente, trascinando a suon di gol la sua squadra a un tennistico 6-1, valso il momentaneo primo posto nel raggruppamento.

Tre reti per Louis Thomas Buffon contro l’Azerbaigian

Schierato titolare dal Ct Vaclav Jilek come principale terminale offensivo del 4-2-3-1 dei cechi, Louis Thomas Buffon, che è nato a Torino il 28 dicembre 2007, è andato a segno una prima volta al 9′ della ripresa, firmando il gol del momentaneo 2-0 dopo che Penxa aveva sbloccato il risultato in chiusura di prima frazione. Dieci minuti dopo, ecco la rete del tre a zero a cui ha fatto seguito, proprio negli ultimissimi minuti di gioco, quella che ha fissato il punteggio sul definitivo 6-1. Tre reti e pallone che – come da tradizione – il giovane Buffon s’è portato con sé, a perenne ricordo di questa prestazione da favola.

Il debutto col Pisa in Serie A e in Coppa Italia

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Buffon Jr è passato al Pisa nell’estate del 2023 e quest’anno ha fatto l’esordio in prima squadra, collezionando due presenze in Serie A e in Coppa Italia. A rompere il ghiaccio è stato proprio lo spazio che Gilardino gli ha concesso nella competizione tricolore, in cui ha giocato una ventina di minuti nel match perso dai nerazzurri sul campo del Torino. Poi è arrivato il debutto in massima serie: 13 minuti nel match giocato al Dall’Ara contro il Bologna. Ora lo show nella Nazionale di categoria: e c’è già chi pensa sia il caso di “riportarlo” sulla retta via, sempre in Nazionale ma quella azzurra. Magari con papà Gigi.