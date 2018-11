Lovren si scaglia contro Sergio Ramos

Intervistato dal canale YouTube 'Copa90', Dejan Lovren ha detto la sua sulla nomination di Sergio Ramos come 'miglior difensore dell'anno' durante la cerimonia Fifa per il 'The Best': "Ramos commette molti più errori di me, però gioca nel Real Madrid. E' facile giocare con Cristiano Ronaldo: se commetti un errore sul 5-1 o 5-2 non se ne accorge nessuno".

"Io sono solo sfortunato – prosegue il croato -, però sono uno dei migliori difensori al mondo. Vengo da una stagione in cui ho giocato la finale di Champions League e quella del Mondiale, Henry mi ha citato come miglior difensore del campionato mondiale".

Lovren non ha dubbi sull'attuale miglior centrale del mondo: "Varane è fortissimo. Mi piace davvero tanto, credo sia più forte di Ramos e lo ha dimostrto anche negli anni precedenti. Lui ha vinto Mondiale e Champions League ma non gode della stessa considerazione di Sergio Ramos".

SPORTAL.IT | 01-11-2018 19:25