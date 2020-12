Lozano ribalta la Sampdoria: il Napoli vince 2-1

Dopo il pareggio di Europa League, utile comunque ad accedere ai sedicesimi di finale come prima del girone, una vittoria in rimonta per il Napoli di Gattuso, stavolta più influente, vista la bagarre nelle zone nobili della classifica. Sampdoria in vantaggio, azzurri in rimonta e che rispondono a Verona, Inter e Atalanta.

Allo Stadio Diego Armando Maradona vantaggio meritato da parte della Sampdoria, che quadrata e ben messa in campo ha messo in difficoltà il Napoli sin dalle prime battute, sfiorando il primo goal con Thorsby, in cui Meret si è salvato. L’ex Bologna però non è stato reattivo sul contropiede di Verre per Jankto, che ha sfruttato la mancata uscita del portiere azzurro per superarlo.

Napoli in grande difficoltà nella prima frazione, salvato solamente da Koulibaly dopo che l’ispiratissimo Verre aveva messo Candreva davanti alla porta: scivolata del difensore senegalese e azzurri che rimangono sotto di una sola rete all’intervallo.

Gattuso sceglie Lozano a inizio ripresa, la mossa giusta per pareggiare: al minuto 53 Insigne recupera per Mertens, cross in mezzo e colpo di testa del messicano. L’ex PSV è sicuramente il più ispirato, sfiorando doppietta e rimonta colpendo il palo ad Audero battuto.

Il tecnico del Napoli azzecca anche il cambio di Petagna, alla pari di Lozano in campo a inizio ripresa: è il messicano a mettere dentro per il compagno di squadra, cross perfetto per la testa della punta per il 2-1 e il ribaltamento completo della gara.

Dopo le difficoltà del primo tempo, Meret è decisivo nel dire no a Candreva, mentre il destro di Mertens dall’altra parte si infrange su Audero. Vince il Napoli, per la Sampdoria continua il momento nerissimo. Ultima vittoria blucerchiata ormai risalente a fine ottobre.

IL TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 2-1

MARCATORI: 20′ Jankto (S), 53′ Lozano (N), 68′ Petagna (N)

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Ghoulam (60′ Mario Rui); Fabian Ruiz (46′ Petagna), Demme (60′ Bakayoko); Politano (46′ Lozano), Zielinski (77′ Lobotka), Insigne; Mertens.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto (79′ Damsgaard); Verre (64′ Ramirez), Quagliarella.

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Thorsby (S), Ekdal (S), Colley (S), Di Lorenzo (N), Ramirez (S), Insigne (N), Mario Rui (N)

Espulsi: –

OMNISPORT | 13-12-2020 17:21