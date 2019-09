Lozano svela un retroscena su Cristiano Ronaldo

Dal ritiro della nazionale messicana, Hirving Lozano ha parlato con TUDN: “Gol al debutto col Napoli? Non faccio niente di particolare. Ho sempre il desiderio di giocare. Non avevo parlato con l’allenatore ma è stato molto bello che mi abbia fatto entrare nel secondo tempo in uno stadio spettacolare“.

“So di avere poco tempo per integrarmi al meglio con la squadra, ma spero di riuscirci grazie a Dio e alla fiducia dell’allenatore. Il mio obiettivo è lavorare e imparare sia dai miei compagni che dal tecnico”.

L’ex PSV ha poi svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo: “Dopo il mio gol alla Juventus, Ronaldo si è avvicinato a me per farmi i complimenti. Mi ha detto che ero il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, la squadra ha giocato molto bene e abbiamo affrontato grandi giocatori oltre a lui”.

Lozano aveva ‘previsto’ di segnare contro la Juventus: quando è stato presentato, infatti, ha dichiarato: “Ho segnato sempre al debutto, sarebbe bellissimo ripetermi ma la cosa importante è vincere la partita. Sono in una squadra che vuole vincere, io voglio vincere e darò il massimo per una squadra che sta facendo benissimo negli ultimi anni. Il gioco qui è molto differente, è migliore, più veloce. Ovviamente bisogna lavorare e saranno importanti i consigli del mister, io sono qui per migliorare. Posso giocare in varie posizioni, sceglierà Ancelotti. Voglio segnare e cercare di entrare nella storia del club”.

L’esterno è stato inserito nella lista Champions dei partenopei. Con lui, in attacco, sono stati inseriti Insigne, Mertens, Younes, Milik e l’ultimo acquisto Fernando Llorente. Unico escluso dalla lista Lorenzo Tonelli: l’ex Empoli è ormai ai margini del progetto. Presente invece Elseid Hysaj, pur vicino alla cessione al Valencia fino all’ultimo giorno di mercato.

SPORTAL.IT | 05-09-2019 13:54