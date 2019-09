Luca Baraldi è già in clima derby

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, è già in clima derby. "Ho lavorato anche nel calcio e posso dire che qui l'incontro si sente molto di più di un Roma-Lazio, lo posso assicurare: viviamo di questa passione in città, che è denominata 'Basket City' non per caso" ha detto.

"La stracittadina è cominciata il giorno in cui la Fortitudo è tornata in serie A. Non dobbiamo caricare noi i tifosi visto che sono già carichi di loro" ha aggiunto scherzando Baraldi.

SPORTAL.IT | 17-09-2019 17:29