Luca Baraldi sente aria di derby

Luca Baraldi, amministratore delegato della Virtus Bologna, ha parlato a Stadio anche dei cugini. "Questa Fortitudo, nata nel segno del risparmio, sta dimostrando grandi valori, ed è una cosa positiva perché dà uno stimolo anche a noi" ha raccontato.

"Ulm è una delle società sportive più in crescita degli ultimi 10 anni, con ingenti investimenti e infrastrutture all'avanguardia. E' un club sportivo che sta progettando bene il suo futuro, e l’ingaggio di un Coach giovane e ben preparato come Jaka Lakovic, è un chiaro messaggio della direzione societaria intrapresa. La squadra tedesca è senza dubbio una squadra competitiva che ha raggiunto importanti traguardi negli ultimi 3 anni. Giocare alla Ratiopharm Arena è sempre molto difficile, troveremo il famoso muro orange di tifosi e giocheremo in un ambiente molto caldo. Sono tra le favorite per entrare nelle Final 8 di EuroCup" ha invece detto Sasha Djordjevic, parlando dell'esordio in coppa.

SPORTAL.IT | 01-10-2019 12:07