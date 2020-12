Luca Campogrande già entusiasta di Venezia

Anche la Reyer Venezia ha approfittato del ritiro dal campionato della Virtus Roma.

I lagunari hanno messo sotto contratto Luca Campogrande, giocatore già da tempo nel mirino dei veneti.

Per la guardia nativa di Roma è già tempo di esordio contro Varese, ma prima è avvenuta la presentazione ufficiale, nella quale c’è stato spazio anche per parlare del triste epilogo della società capitolina: “Sono felice di aver sposato questo progetto. Approdare in un club di alto livello come la Reyer che ha già vinto è una grande soddisfazione, cercherò subito di dare il mio contributo. So che mi avevano cercato anche in passato, ora l’affare si è concretizzato a causa di quanto è accaduto alla Virtus Roma. Tornare a casa era stata una scelta di cuore e anche professionale: eravamo un bel gruppo, ma purtroppo ci sono stati subito dei problemi tecnici, poi sono subentrati quelli economici”.

Al debutto Campogrande potrebbe subito affrontare un ex compagno, Anthony Bean, approdato a Varese: “Servirà un po’ di tempo per inserirmi in meccanismi già collaudati, ma sono pronto a dare il massimo. Varese? Sarà particolare affrontare subito Beane, loro vengono da un momento difficile”.

OMNISPORT | 19-12-2020 11:50