Luca Cantagalli tornerà presto in palestra

Luca Cantagalli, ex campione della pallavolo e attuale Assistant Coach della Pallavolo Modena, nei giorni scorsi è stato sottoposto a intervento non invasivo di riparazione valvola mitrale al Maria Cecilia Hospital di Cotignola dal Professor Alberto Albertini. L’operazione è perfettamente riuscita e Cantagalli sta seguendo un programma di riabilitazione che lo riporterà presto in palestra.

“A Luca vanno gli auguri di tutta Modena Volley per una pronta guarigione” si legge nella nota diramata dalla società emiliana.

SPORTAL.IT | 07-10-2019 17:18