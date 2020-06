Luca Cigarini aspetta il Cagliari

Durante un'intervista a Radiolina Luca Cigarini ha parlato del suo rinnovo di contratto: "Ancora non abbiamo ancora avuto modo di parlare di questo. Penso sia una cosa in calendario. La mia idea ce l’ho, la sanno tutti, la palla ora è nelle mani della società. Penso ci siano le condizioni giuste per crescere e fare ancora meglio. Cagliari è una piazza importante, pronta a fare qualcosa di importante nel futuro prossimo. Io vorrei farne ancora parte, ma bisogna vedere tanti aspetti".

Su Walter Zenga: "Lo stiamo imparando a conoscere. Me ne avevano già parlato, sapevo già a cosa si andava incontro. Sembra un allenatore preparato e deciso. Me ne hanno parlato tutti in maniera eccezionale e non posso che dar loro ragione".

"La cosa che mi piace di più di Cagliari, che offre davvero tanto, è avere il mare in città. C’è la vita del centro città sul mare. Spostandoti di qualche chilometro puoi anche godere di spiagge fantastiche. Mi piace girare per la città e per i parchi con la mia famiglia" ha concluso il centrocampista.

SPORTAL.IT | 05-06-2020 15:18