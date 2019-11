Luca D'Angelo non salva niente

Amaro ritorno a casa per Luca D’Angelo.

Il tecnico del Pisa, pescarese di nascita, assiste infatti alla peggior prestazione stagionale dei suoi, sconfitti 3-0 all’”Adriatico”: “Abbiamo visto un Pisa negativo sotto molti punti di vista, abbiamo perso in maniera meritata – ha detto l'allenatore in conferenza stampa al termine della partita – Eravamo partiti bene, poi il loro gol ha capovolto la situazione. Abbiamo avuto una reazione nervosa ma non sul piano tattico e questa a mio avviso è stata la cosa peggiore. Abbiamo fatto troppo poco per uscire indenni da qua”.

D'Angelo fa anche autocritica: “Borrelli ha colpito troppo solo, doveva esserci sicuramente un nostro giocatore in quella zona del campo. Pensavo e speravo che scattasse la scintilla dopo il rigore parato da Gori ed invece non siamo mai riusciti ad accelerare. Forse ho sbagliato anche qualche valutazione sulla condizione fisica dei giocatori. A Livorno meritavamo il gol, oggi no, mi auguro che sia soltanto una giornata storta”

Un ringraziamento ai tifosi presenti in Abruzzo: "Dispiace in particolar modo per la nostra gente che ci ha applaudito fino alla fine nonostante la giornata non positiva. Da lunedì si riparte pronti a giocarci questa partita molto importante con lo Spezia”.



SPORTAL.IT | 02-11-2019 18:27